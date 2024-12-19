Vaultka 價格 (VKA)
今天 Vaultka (VKA) 的實時價格爲 0.04586196 USD。目前其市值爲 $ 1.86M USD。VKA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Vaultka 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.50K USD
- Vaultka 當天價格變化爲 -7.41%
- 其循環供應量爲 39.93M USD
在獲取 MEXC 上從 VKA兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 VKA 價格信息的首選平臺。
今天內，Vaultka 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00367107039947368。
在過去30天內，Vaultka 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0124320445。
在過去60天內，Vaultka 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0045701305。
在過去90天內，Vaultka 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.02859468215250182。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00367107039947368
|-7.41%
|30天
|$ -0.0124320445
|-27.10%
|60天
|$ -0.0045701305
|-9.96%
|90天
|$ -0.02859468215250182
|-38.40%
Vaultka 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.41%
-7.41%
-20.83%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Vaultka is a DeFi protocol with clear market positioning as the catalyst of Decentralized Perpetual Exchange (Perp DEX) on Arbitrum $VKA is the Governance token of Vaultka Utility: Reward Boosts Protocol fee share Voting gauges Deflationary mechanism Leaderboard points
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 VKA 兌換 AUD
A$0.0729205164
|1 VKA 兌換 GBP
￡0.0362309484
|1 VKA 兌換 EUR
€0.0440274816
|1 VKA 兌換 USD
$0.04586196
|1 VKA 兌換 MYR
RM0.20637882
|1 VKA 兌換 TRY
₺1.6088375568
|1 VKA 兌換 JPY
¥7.207207014
|1 VKA 兌換 RUB
₽4.7233232604
|1 VKA 兌換 INR
₹3.902852796
|1 VKA 兌換 IDR
Rp751.8352895424
|1 VKA 兌換 PHP
₱2.7086073576
|1 VKA 兌換 EGP
￡E.2.334373764
|1 VKA 兌換 BRL
R$0.2829682932
|1 VKA 兌換 CAD
C$0.0655826028
|1 VKA 兌換 BDT
৳5.4809628396
|1 VKA 兌換 NGN
₦71.2139928684
|1 VKA 兌換 UAH
₴1.9252850808
|1 VKA 兌換 VES
Bs2.293098
|1 VKA 兌換 PKR
Rs12.7638420876
|1 VKA 兌換 KZT
₸24.061477314
|1 VKA 兌換 THB
฿1.5836134788
|1 VKA 兌換 TWD
NT$1.4964757548
|1 VKA 兌換 CHF
Fr0.0408171444
|1 VKA 兌換 HKD
HK$0.3563474292
|1 VKA 兌換 MAD
.د.م0.4599954588