Vaulted Bellscoin 價格 (VBELLS)
今天 Vaulted Bellscoin (VBELLS) 的實時價格爲 0.713813 USD。目前其市值爲 $ 609.58K USD。VBELLS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Vaulted Bellscoin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.00K USD
- Vaulted Bellscoin 當天價格變化爲 +2.96%
- 其循環供應量爲 853.97K USD
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今天內，Vaulted Bellscoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.02053871。
在過去30天內，Vaulted Bellscoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3251945008。
在過去60天內，Vaulted Bellscoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Vaulted Bellscoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.02053871
|+2.96%
|30天
|$ -0.3251945008
|-45.55%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Vaulted Bellscoin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.81%
+2.96%
-22.09%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Vaulted Bellscoin is a non-custodial wrapped form of Bellscoin ($BELLS) bridged permissionlessly to the Ethereum network using the Televault protocol. Televault is a permissionless and trust-minimized cross-chain bridge that enables anyone to "teleport" fungible assets from UTXO-based blockchains (e.g. BTC, LTC, DOGE, BEL) to Ethereum by leveraging Emblem Vault, the leading protocol for cross-chain NFTs.
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|1 VBELLS 兌換 AUD
A$1.13496267
|1 VBELLS 兌換 GBP
￡0.56391227
|1 VBELLS 兌換 EUR
€0.68526048
|1 VBELLS 兌換 USD
$0.713813
|1 VBELLS 兌換 MYR
RM3.2121585
|1 VBELLS 兌換 TRY
₺25.04056004
|1 VBELLS 兌換 JPY
¥112.17571295
|1 VBELLS 兌換 RUB
₽73.51560087
|1 VBELLS 兌換 INR
₹60.7454863
|1 VBELLS 兌換 IDR
Rp11,701.85058672
|1 VBELLS 兌換 PHP
₱42.15779578
|1 VBELLS 兌換 EGP
￡E.36.3330817
|1 VBELLS 兌換 BRL
R$4.40422621
|1 VBELLS 兌換 CAD
C$1.02075259
|1 VBELLS 兌換 BDT
৳85.30779163
|1 VBELLS 兌換 NGN
₦1,108.40168827
|1 VBELLS 兌換 UAH
₴29.96586974
|1 VBELLS 兌換 VES
Bs35.69065
|1 VBELLS 兌換 PKR
Rs198.66129603
|1 VBELLS 兌換 KZT
₸374.50199045
|1 VBELLS 兌換 THB
฿24.64796289
|1 VBELLS 兌換 TWD
NT$23.29171819
|1 VBELLS 兌換 CHF
Fr0.63529357
|1 VBELLS 兌換 HKD
HK$5.54632701
|1 VBELLS 兌換 MAD
.د.م7.15954439