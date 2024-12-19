VaultCraft 圖標

VaultCraft 價格 (VCX)

USD

VaultCraft (VCX) 實時價格圖表

$0.01806836
$0.01806836$0.01806836
-8.70%(1D)

今天 VaultCraft (VCX) 的價格

今天 VaultCraft (VCX) 的實時價格爲 0.01806836 USD。目前其市值爲 $ 13.66M USD。VCX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
VaultCraft 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 417.15 USD
- VaultCraft 當天價格變化爲 -8.79%
- 其循環供應量爲 756.09M USD

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VaultCraft (VCX) 價格表現 USD

今天內，VaultCraft 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00174188994771044
在過去30天內，VaultCraft 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0120688550
在過去60天內，VaultCraft 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0106765487
在過去90天內，VaultCraft 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00174188994771044-8.79%
30天$ -0.0120688550-66.79%
60天$ -0.0106765487-59.08%
90天$ 0--

VaultCraft (VCX) 價格分析

VaultCraft 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01766069
$ 0.01766069$ 0.01766069

$ 0.01987883
$ 0.01987883$ 0.01987883

$ 0.156593
$ 0.156593$ 0.156593

+0.11%

-8.79%

+14.42%

VaultCraft (VCX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 13.66M
$ 13.66M$ 13.66M

$ 417.15
$ 417.15$ 417.15

756.09M
756.09M 756.09M

什麼是VaultCraft (VCX)

VaultCraft is your no-code, DeFi toolkit for building automated, non-custodial yield strategies on any evm-chain.

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VaultCraft (VCX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 VaultCraft (VCX) 的其他問題

免責聲明

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VCX 兌換爲當地貨幣

1 VCX 兌換 AUD
A$0.0287286924
1 VCX 兌換 GBP
0.0142740044
1 VCX 兌換 EUR
0.0173456256
1 VCX 兌換 USD
$0.01806836
1 VCX 兌換 MYR
RM0.08130762
1 VCX 兌換 TRY
0.6338380688
1 VCX 兌換 JPY
¥2.839442774
1 VCX 兌換 RUB
1.8608603964
1 VCX 兌換 INR
1.537617436
1 VCX 兌換 IDR
Rp296.2025755584
1 VCX 兌換 PHP
1.0671173416
1 VCX 兌換 EGP
￡E.0.919679524
1 VCX 兌換 BRL
R$0.1114817812
1 VCX 兌換 CAD
C$0.0258377548
1 VCX 兌換 BDT
2.1593497036
1 VCX 兌換 NGN
28.0563687244
1 VCX 兌換 UAH
0.7585097528
1 VCX 兌換 VES
Bs0.903418
1 VCX 兌換 PKR
Rs5.0286052716
1 VCX 兌換 KZT
9.479565074
1 VCX 兌換 THB
฿0.6239004708
1 VCX 兌換 TWD
NT$0.5895705868
1 VCX 兌換 CHF
Fr0.0160808404
1 VCX 兌換 HKD
HK$0.1403911572
1 VCX 兌換 MAD
.د.م0.1812256508