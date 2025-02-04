Vault Overflow 價格 (VAULT)
今天 Vault Overflow (VAULT) 的實時價格爲 0.227814 USD。目前其市值爲 $ 841.33K USD。VAULT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Vault Overflow 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.44K USD
- Vault Overflow 當天價格變化爲 +3.08%
- 其循環供應量爲 3.69M USD
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今天內，Vault Overflow 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0068071。
在過去30天內，Vault Overflow 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Vault Overflow 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Vault Overflow 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0068071
|+3.08%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
|--
Vault Overflow 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.01%
+3.08%
--
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 VAULT 兌換 AUD
A$0.3645024
|1 VAULT 兌換 GBP
￡0.1822512
|1 VAULT 兌換 EUR
€0.21870144
|1 VAULT 兌換 USD
$0.227814
|1 VAULT 兌換 MYR
RM1.0137723
|1 VAULT 兌換 TRY
₺8.20358214
|1 VAULT 兌換 JPY
¥35.32939512
|1 VAULT 兌換 RUB
₽22.7244465
|1 VAULT 兌換 INR
₹19.81298358
|1 VAULT 兌換 IDR
Rp3,734.65514016
|1 VAULT 兌換 PHP
₱13.2929469
|1 VAULT 兌換 EGP
￡E.11.47271304
|1 VAULT 兌換 BRL
R$1.3213212
|1 VAULT 兌換 CAD
C$0.32805216
|1 VAULT 兌換 BDT
৳27.59510982
|1 VAULT 兌換 NGN
₦382.88015538
|1 VAULT 兌換 UAH
₴9.46339356
|1 VAULT 兌換 VES
Bs13.213212
|1 VAULT 兌換 PKR
Rs63.14092824
|1 VAULT 兌換 KZT
₸118.28330694
|1 VAULT 兌換 THB
฿7.70694762
|1 VAULT 兌換 TWD
NT$7.5064713
|1 VAULT 兌換 CHF
Fr0.20731074
|1 VAULT 兌換 HKD
HK$1.77467106
|1 VAULT 兌換 MAD
.د.م2.28269628