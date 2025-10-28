Vault Finance（VFI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00001932 $ 0.00001932 $ 0.00001932 24H最低價 $ 0.00002019 $ 0.00002019 $ 0.00002019 24H最高價 24H最低價 $ 0.00001932$ 0.00001932 $ 0.00001932 24H最高價 $ 0.00002019$ 0.00002019 $ 0.00002019 歷史最高 $ 0.00017485$ 0.00017485 $ 0.00017485 最低價 $ 0.00001888$ 0.00001888 $ 0.00001888 漲跌幅（1H） +0.32% 漲跌幅（1D） -0.44% 漲跌幅（7D） -2.75% 漲跌幅（7D） -2.75%

Vault Finance（VFI）目前實時價格為 $0.0000196。過去 24 小時內，VFI 的交易價格在 $ 0.00001932 至 $ 0.00002019 之間波動，市場活躍度顯著。VFI 的歷史最高價為 $ 0.00017485，歷史最低價為 $ 0.00001888。

從短期表現來看，VFI 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.32%，過去 24 小時內變動為 -0.44%，過去 7 天內累計變動為 -2.75%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Vault Finance（VFI）市場資訊

市值 $ 53.87K$ 53.87K $ 53.87K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 98.16K$ 98.16K $ 98.16K 流通量 2.74B 2.74B 2.74B 總供應量 4,999,863,210.441463 4,999,863,210.441463 4,999,863,210.441463

Vault Finance 的目前市值為 $ 53.87K, 它過去 24 小時的交易量為 --。VFI 的流通量為 2.74B，總供應量是 4999863210.441463，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 98.16K。