VANTIS by Virtuals 今日價格

VANTIS by Virtuals (VANTIS) 今日實時價格為 $ 0.00186002，過去 24 小時內變化了 6.67%。目前 VANTIS 兌 USD 的匯率為 $ 0.00186002 每 VANTIS。

VANTIS by Virtuals 目前市值在 $ 360,501 排名第 #-，流通供應量為 193.68M VANTIS。過去 24 小時內，VANTIS 的交易價格在 $ 0.00186071（低點）和 $ 0.00199227（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00232995，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，VANTIS 在過去一小時內波動了 -0.58%，過去7 天內波動了 -9.77%。過去一天，總交易量達到 $ 5.15K。

VANTIS by Virtuals（VANTIS）市場資訊

市值 $ 360.50K$ 360.50K $ 360.50K 成交量（24H） $ 5.15K$ 5.15K $ 5.15K 完全稀釋市值 $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M 流通量 193.68M 193.68M 193.68M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

VANTIS by Virtuals 的目前市值為 $ 360.50K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 5.15K。VANTIS 的流通量為 193.68M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.86M。