Vanguard xStock（VTIX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 333.68 $ 333.68 $ 333.68 24H最低價 $ 336.89 $ 336.89 $ 336.89 24H最高價 24H最低價 $ 333.68$ 333.68 $ 333.68 24H最高價 $ 336.89$ 336.89 $ 336.89 歷史最高 $ 336.89$ 336.89 $ 336.89 最低價 $ 304.19$ 304.19 $ 304.19 漲跌幅（1H） -0.09% 漲跌幅（1D） +0.84% 漲跌幅（7D） +2.04% 漲跌幅（7D） +2.04%

Vanguard xStock（VTIX）目前實時價格為 $336.48。過去 24 小時內，VTIX 的交易價格在 $ 333.68 至 $ 336.89 之間波動，市場活躍度顯著。VTIX 的歷史最高價為 $ 336.89，歷史最低價為 $ 304.19。

從短期表現來看，VTIX 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.09%，過去 24 小時內變動為 +0.84%，過去 7 天內累計變動為 +2.04%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Vanguard xStock（VTIX）市場資訊

市值 $ 598.30K$ 598.30K $ 598.30K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 8.29M$ 8.29M $ 8.29M 流通量 1.78K 1.78K 1.78K 總供應量 24,635.50423708 24,635.50423708 24,635.50423708

Vanguard xStock 的目前市值為 $ 598.30K, 它過去 24 小時的交易量為 --。VTIX 的流通量為 1.78K，總供應量是 24635.50423708，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.29M。