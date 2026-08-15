Vanguard Total World xStock 今日價格

Vanguard Total World xStock (VTX) 今日實時價格為 $ 162.01，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 VTX 兌 USD 的匯率為 $ 162.01 每 VTX。

Vanguard Total World xStock 目前市值在 $ 2,000,068 排名第 #-，流通供應量為 12.57K VTX。過去 24 小時內，VTX 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 539.35，而歷史最低價為 $ 44.94。

短期表現方面，VTX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.31%。過去一天，總交易量達到 $ 3.50K。

Vanguard Total World xStock（VTX）市場資訊

市值 $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M 成交量（24H） $ 3.50K$ 3.50K $ 3.50K 完全稀釋市值 $ 108.76M$ 108.76M $ 108.76M 流通量 12.57K 12.57K 12.57K 總供應量 671,268.6072760525 671,268.6072760525 671,268.6072760525

Vanguard Total World xStock 的目前市值為 $ 2.00M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.50K。VTX 的流通量為 12.57K，總供應量是 671268.6072760525，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 108.76M。