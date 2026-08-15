Vanguard Oil Retirement Fund 今日價格

Vanguard Oil Retirement Fund (VORF) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.70%。目前 VORF 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 VORF。

Vanguard Oil Retirement Fund 目前市值在 $ 127,844 排名第 #-，流通供應量為 400.00M VORF。過去 24 小時內，VORF 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02396675，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，VORF 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -14.79%。過去一天，總交易量達到 $ 175.14。

Vanguard Oil Retirement Fund（VORF）市場資訊

市值 $ 127.84K$ 127.84K $ 127.84K 成交量（24H） $ 175.14$ 175.14 $ 175.14 完全稀釋市值 $ 127.84K$ 127.84K $ 127.84K 流通量 400.00M 400.00M 400.00M 總供應量 399,999,676.336883 399,999,676.336883 399,999,676.336883

Vanguard Oil Retirement Fund 的目前市值為 $ 127.84K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 175.14。VORF 的流通量為 400.00M，總供應量是 399999676.336883，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 127.84K。