Valyr（VALYR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0 24H最高價 $ 0 歷史最高 $ 0.02134732 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.56% 漲跌幅（1D） +3.02% 漲跌幅（7D） -16.37%

Valyr（VALYR）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，VALYR 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。VALYR 的歷史最高價為 $ 0.02134732，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，VALYR 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.56%，過去 24 小時內變動為 +3.02%，過去 7 天內累計變動為 -16.37%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Valyr（VALYR）市場資訊

市值 $ 18.61K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 21.89K 流通量 850.00M 總供應量 1,000,000,000.0

Valyr 的目前市值為 $ 18.61K, 它過去 24 小時的交易量為 --。VALYR 的流通量為 850.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 21.89K。