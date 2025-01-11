Value DeFi 價格 (VALUE)
今天 Value DeFi (VALUE) 的實時價格爲 0.01792867 USD。目前其市值爲 $ 85.80K USD。VALUE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Value DeFi 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 32.08 USD
- Value DeFi 當天價格變化爲 -2.07%
- 其循環供應量爲 4.79M USD
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今天內，Value DeFi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00038072678423818。
在過去30天內，Value DeFi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0039448183。
在過去60天內，Value DeFi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0010649235。
在過去90天內，Value DeFi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000017942884298514。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00038072678423818
|-2.07%
|30天
|$ -0.0039448183
|-22.00%
|60天
|$ +0.0010649235
|+5.94%
|90天
|$ -0.000017942884298514
|-0.09%
Value DeFi 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.02%
-2.07%
-7.60%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The Value DeFi platform is a suite of products that aim to bring fairness, true value, and innovation to Decentralized Finance. Their flagship products include vSwap, an automated market-maker built on Ethereum and Binance Smart Chain that allows anyone to create trading pools with flexible ratio pairs, add liquidity, and earn trading fees, and vSafe, state-of-the-art multi-strategy yield-optimizers that allow unprecedented composability and flexibility of LP assets to maximize returns.
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|1 VALUE 兌換 AUD
A$0.0290444454
|1 VALUE 兌換 GBP
￡0.0145222227
|1 VALUE 兌換 EUR
€0.0173908099
|1 VALUE 兌換 USD
$0.01792867
|1 VALUE 兌換 MYR
RM0.0804997283
|1 VALUE 兌換 TRY
₺0.6350334914
|1 VALUE 兌換 JPY
¥2.8268133989
|1 VALUE 兌換 RUB
₽1.8220907321
|1 VALUE 兌換 INR
₹1.5452720673
|1 VALUE 兌換 IDR
Rp293.9125759248
|1 VALUE 兌換 PHP
₱1.05779153
|1 VALUE 兌換 EGP
￡E.0.9059356951
|1 VALUE 兌換 BRL
R$0.1097234604
|1 VALUE 兌換 CAD
C$0.0258172848
|1 VALUE 兌換 BDT
৳2.1869391666
|1 VALUE 兌換 NGN
₦27.7962513946
|1 VALUE 兌換 UAH
₴0.7580241676
|1 VALUE 兌換 VES
Bs0.95021951
|1 VALUE 兌換 PKR
Rs4.9925967349
|1 VALUE 兌換 KZT
₸9.460959159
|1 VALUE 兌換 THB
฿0.6217662756
|1 VALUE 兌換 TWD
NT$0.5936182637
|1 VALUE 兌換 CHF
Fr0.0163150897
|1 VALUE 兌換 HKD
HK$0.1394850526
|1 VALUE 兌換 MAD
.د.م0.1800038468