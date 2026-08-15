VALOR 今日價格

VALOR (VALOR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.31%。目前 VALOR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 VALOR。

VALOR 目前市值在 $ 45,966 排名第 #-，流通供應量為 999.91M VALOR。過去 24 小時內，VALOR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01499322，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，VALOR 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -2.47%。過去一天，總交易量達到 --。

VALOR（VALOR）市場資訊

市值 $ 45.97K$ 45.97K $ 45.97K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 45.97K$ 45.97K $ 45.97K 流通量 999.91M 999.91M 999.91M 總供應量 999,908,276.870306 999,908,276.870306 999,908,276.870306

VALOR 的目前市值為 $ 45.97K, 它過去 24 小時的交易量為 --。VALOR 的流通量為 999.91M，總供應量是 999908276.870306，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 45.97K。