VALOBIT 圖標

VALOBIT 價格 (VBIT)

USD

VALOBIT (VBIT) 實時價格圖表

$0.0088878
$0.0088878$0.0088878
-1.30%(1D)

今天 VALOBIT (VBIT) 的價格

今天 VALOBIT (VBIT) 的實時價格爲 0.00891089 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。VBIT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
VALOBIT 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 24.36 USD
- VALOBIT 當天價格變化爲 -1.05%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 VBIT兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 VBIT 價格信息的首選平臺。

VALOBIT (VBIT) 價格表現 USD

今天內，VALOBIT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，VALOBIT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0025926430
在過去60天內，VALOBIT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0015375651
在過去90天內，VALOBIT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.002049192135815325

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-1.05%
30天$ -0.0025926430-29.09%
60天$ +0.0015375651+17.25%
90天$ +0.002049192135815325+29.86%

VALOBIT (VBIT) 價格分析

VALOBIT 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0088505
$ 0.0088505$ 0.0088505

$ 0.00927168
$ 0.00927168$ 0.00927168

$ 0.47991
$ 0.47991$ 0.47991

-1.80%

-1.05%

-2.67%

VALOBIT (VBIT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 24.36
$ 24.36$ 24.36

0.00
0.00 0.00

什麼是VALOBIT (VBIT)

Valobit Technology is advanced cybersecurity solution that will proactively identify hackers and distribute their profile information to the protected community over blockchain.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

VALOBIT (VBIT) 資源

官網

大家還在問：關於 VALOBIT (VBIT) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

VBIT 兌換爲當地貨幣

1 VBIT 兌換 AUD
A$0.0140792062
1 VBIT 兌換 GBP
0.007128712
1 VBIT 兌換 EUR
0.0085544544
1 VBIT 兌換 USD
$0.00891089
1 VBIT 兌換 MYR
RM0.0397425694
1 VBIT 兌換 TRY
0.3211484756
1 VBIT 兌換 JPY
¥1.3573067648
1 VBIT 兌換 RUB
0.8542870243
1 VBIT 兌換 INR
0.7732870342
1 VBIT 兌換 IDR
Rp146.0801405616
1 VBIT 兌換 PHP
0.5180791446
1 VBIT 兌換 EGP
￡E.0.4495544005
1 VBIT 兌換 BRL
R$0.0513267264
1 VBIT 兌換 CAD
C$0.0127425727
1 VBIT 兌換 BDT
1.0823166994
1 VBIT 兌換 NGN
13.3997508375
1 VBIT 兌換 UAH
0.3714950041
1 VBIT 兌換 VES
Bs0.5346534
1 VBIT 兌換 PKR
Rs2.4862274189
1 VBIT 兌換 KZT
4.5095341023
1 VBIT 兌換 THB
฿0.303861349
1 VBIT 兌換 TWD
NT$0.2926336276
1 VBIT 兌換 CHF
Fr0.0081089099
1 VBIT 兌換 HKD
HK$0.0694158331
1 VBIT 兌換 MAD
.د.م0.0894653356