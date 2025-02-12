ValiDAO 圖標

ValiDAO 價格 (VDO)

USD

ValiDAO (VDO) 實時價格圖表

$0.734947
$0.734947$0.734947
+5.90%(1D)

今天 ValiDAO (VDO) 的價格

今天 ValiDAO (VDO) 的實時價格爲 0.734947 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。VDO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ValiDAO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 386.72K USD
- ValiDAO 當天價格變化爲 +5.95%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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ValiDAO (VDO) 價格表現 USD

今天內，ValiDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.04126554
在過去30天內，ValiDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1693271586
在過去60天內，ValiDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2426195277
在過去90天內，ValiDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0849884192468373

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.04126554+5.95%
30天$ -0.1693271586-23.03%
60天$ -0.2426195277-33.01%
90天$ -0.0849884192468373-10.36%

ValiDAO (VDO) 價格分析

ValiDAO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.685784
$ 0.685784$ 0.685784

$ 0.753109
$ 0.753109$ 0.753109

$ 2.7
$ 2.7$ 2.7

-0.41%

+5.95%

-10.79%

ValiDAO (VDO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 386.72K
$ 386.72K$ 386.72K

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什麼是ValiDAO (VDO)

ValiDAO is a web3 infrastructure provider, operating infrastructure services for an onchain world

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

ValiDAO (VDO) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 ValiDAO (VDO) 的其他問題

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VDO 兌換爲當地貨幣

1 VDO 兌換 AUD
A$1.16121626
1 VDO 兌換 GBP
0.5879576
1 VDO 兌換 EUR
0.70554912
1 VDO 兌換 USD
$0.734947
1 VDO 兌換 MYR
RM3.27786362
1 VDO 兌換 TRY
26.48748988
1 VDO 兌換 JPY
¥111.94712704
1 VDO 兌換 RUB
70.45936889
1 VDO 兌換 INR
63.77870066
1 VDO 兌換 IDR
Rp12,048.30954768
1 VDO 兌換 PHP
42.72981858
1 VDO 兌換 EGP
￡E.37.07807615
1 VDO 兌換 BRL
R$4.23329472
1 VDO 兌換 CAD
C$1.05097421
1 VDO 兌換 BDT
89.26666262
1 VDO 兌換 NGN
1,105.17655125
1 VDO 兌換 UAH
30.63994043
1 VDO 兌換 VES
Bs44.09682
1 VDO 兌換 PKR
Rs205.05756247
1 VDO 兌換 KZT
371.93462829
1 VDO 兌換 THB
฿25.0616927
1 VDO 兌換 TWD
NT$24.13565948
1 VDO 兌換 CHF
Fr0.66880177
1 VDO 兌換 HKD
HK$5.72523713
1 VDO 兌換 MAD
.د.م7.37886788