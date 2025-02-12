Valeria 圖標

Valeria 價格 (VAL)

USD

Valeria (VAL) 實時價格圖表

$0.03647212
$0.03647212$0.03647212
+0.50%(1D)

今天 Valeria (VAL) 的價格

今天 Valeria (VAL) 的實時價格爲 0.03647212 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。VAL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Valeria 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.57K USD
- Valeria 當天價格變化爲 +0.52%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Valeria (VAL) 價格表現 USD

今天內，Valeria 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00019031
在過去30天內，Valeria 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0154903366
在過去60天內，Valeria 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0233112466
在過去90天內，Valeria 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.07598915107683111

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00019031+0.52%
30天$ -0.0154903366-42.47%
60天$ -0.0233112466-63.91%
90天$ -0.07598915107683111-67.56%

Valeria (VAL) 價格分析

Valeria 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.03299642
$ 0.03299642$ 0.03299642

$ 0.03765969
$ 0.03765969$ 0.03765969

$ 0.931115
$ 0.931115$ 0.931115

-0.27%

+0.52%

-11.13%

Valeria (VAL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 2.57K
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什麼是Valeria (VAL)

The $VAL token is the in-game utility token of the Valeria ecosystem. It replaces the traditional premium currency within games such as V- Bucks in Fortnite or Robux in Roblox. This token may be used to acquire cosmetics, booster packs, valerians, speed up progress and more!

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Valeria (VAL) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Valeria (VAL) 的其他問題

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VAL 兌換爲當地貨幣

1 VAL 兌換 AUD
A$0.0576259496
1 VAL 兌換 GBP
0.029177696
1 VAL 兌換 EUR
0.0350132352
1 VAL 兌換 USD
$0.03647212
1 VAL 兌換 MYR
RM0.1626656552
1 VAL 兌換 TRY
1.3144552048
1 VAL 兌換 JPY
¥5.5554333184
1 VAL 兌換 RUB
3.4965821444
1 VAL 兌換 INR
3.1650505736
1 VAL 兌換 IDR
Rp597.9035108928
1 VAL 兌換 PHP
2.1204890568
1 VAL 兌換 EGP
￡E.1.840018454
1 VAL 兌換 BRL
R$0.2100794112
1 VAL 兌換 CAD
C$0.0521551316
1 VAL 兌換 BDT
4.4299036952
1 VAL 兌換 NGN
54.84495045
1 VAL 兌換 UAH
1.5205226828
1 VAL 兌換 VES
Bs2.1883272
1 VAL 兌換 PKR
Rs10.1760862012
1 VAL 兌換 KZT
18.4574457684
1 VAL 兌換 THB
฿1.243699292
1 VAL 兌換 TWD
NT$1.1977444208
1 VAL 兌換 CHF
Fr0.0331896292
1 VAL 兌換 HKD
HK$0.2841178148
1 VAL 兌換 MAD
.د.م0.3661800848