Valentine Michael Smith（VALENTINE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） +3.20% 漲跌幅（7D） +5.89%

Valentine Michael Smith（VALENTINE）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，VALENTINE 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。VALENTINE 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，VALENTINE 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 +3.20%，過去 7 天內累計變動為 +5.89%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Valentine Michael Smith（VALENTINE）市場資訊

市值 $ 20.36K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 20.36K 流通量 921.88M 總供應量 921,875,725.7284052

Valentine Michael Smith 的目前市值為 $ 20.36K, 它過去 24 小時的交易量為 --。VALENTINE 的流通量為 921.88M，總供應量是 921875725.7284052，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 20.36K。