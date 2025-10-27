Valentine Grok Companion（VALENTINE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.01498443$ 0.01498443 $ 0.01498443 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.41% 漲跌幅（1D） -2.26% 漲跌幅（7D） -15.18% 漲跌幅（7D） -15.18%

Valentine Grok Companion（VALENTINE）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，VALENTINE 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。VALENTINE 的歷史最高價為 $ 0.01498443，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，VALENTINE 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.41%，過去 24 小時內變動為 -2.26%，過去 7 天內累計變動為 -15.18%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Valentine Grok Companion（VALENTINE）市場資訊

市值 $ 197.08K$ 197.08K $ 197.08K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 197.08K$ 197.08K $ 197.08K 流通量 999.82M 999.82M 999.82M 總供應量 999,824,934.222332 999,824,934.222332 999,824,934.222332

Valentine Grok Companion 的目前市值為 $ 197.08K, 它過去 24 小時的交易量為 --。VALENTINE 的流通量為 999.82M，總供應量是 999824934.222332，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 197.08K。