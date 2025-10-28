Valentine（VALENTINE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00005942 $ 0.00006295
24H最低價 $ 0.00005942
24H最高價 $ 0.00006295
歷史最高 $ 0.00451876
最低價 $ 0.00002149
漲跌幅（1H） +0.66%
漲跌幅（1D） +5.09%
漲跌幅（7D） +6.10%

Valentine（VALENTINE）目前實時價格為 $0.00006244。過去 24 小時內，VALENTINE 的交易價格在 $ 0.00005942 至 $ 0.00006295 之間波動，市場活躍度顯著。VALENTINE 的歷史最高價為 $ 0.00451876，歷史最低價為 $ 0.00002149。

從短期表現來看，VALENTINE 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.66%，過去 24 小時內變動為 +5.09%，過去 7 天內累計變動為 +6.10%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Valentine（VALENTINE）市場資訊

市值 $ 62.44K
成交量（24H） --
完全稀釋市值 $ 62.44K
流通量 1.00B
總供應量 1,000,000,000.0

Valentine 的目前市值為 $ 62.44K, 它過去 24 小時的交易量為 --。VALENTINE 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 62.44K。