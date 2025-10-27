VALA CAPITAL MARKETS（VCM）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00010594 $ 0.00010594 $ 0.00010594 24H最低價 $ 0.00011635 $ 0.00011635 $ 0.00011635 24H最高價 24H最低價 $ 0.00010594$ 0.00010594 $ 0.00010594 24H最高價 $ 0.00011635$ 0.00011635 $ 0.00011635 歷史最高 $ 0.00055171$ 0.00055171 $ 0.00055171 最低價 $ 0.00004721$ 0.00004721 $ 0.00004721 漲跌幅（1H） +0.74% 漲跌幅（1D） -5.05% 漲跌幅（7D） -4.82% 漲跌幅（7D） -4.82%

VALA CAPITAL MARKETS（VCM）目前實時價格為 $0.00010989。過去 24 小時內，VCM 的交易價格在 $ 0.00010594 至 $ 0.00011635 之間波動，市場活躍度顯著。VCM 的歷史最高價為 $ 0.00055171，歷史最低價為 $ 0.00004721。

從短期表現來看，VCM 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.74%，過去 24 小時內變動為 -5.05%，過去 7 天內累計變動為 -4.82%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

VALA CAPITAL MARKETS（VCM）市場資訊

市值 $ 874.53K$ 874.53K $ 874.53K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 874.53K$ 874.53K $ 874.53K 流通量 8.00B 8.00B 8.00B 總供應量 7,999,820,164.780693 7,999,820,164.780693 7,999,820,164.780693

VALA CAPITAL MARKETS 的目前市值為 $ 874.53K, 它過去 24 小時的交易量為 --。VCM 的流通量為 8.00B，總供應量是 7999820164.780693，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 874.53K。