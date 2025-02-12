Vabble 圖標

Vabble 價格 (VFX)

USD

Vabble (VFX) 實時價格圖表

$0.00946477
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-2.20%(1D)

今天 Vabble (VFX) 的價格

今天 Vabble (VFX) 的實時價格爲 0.00946477 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。VFX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Vabble 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.43K USD
- Vabble 當天價格變化爲 -2.28%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Vabble (VFX) 價格表現 USD

今天內，Vabble 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000221748410429951
在過去30天內，Vabble 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0009350151
在過去60天內，Vabble 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0069712564
在過去90天內，Vabble 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000221748410429951-2.28%
30天$ -0.0009350151-9.87%
60天$ -0.0069712564-73.65%
90天$ 0--

Vabble (VFX) 價格分析

Vabble 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00946564
$ 0.00946564$ 0.00946564

$ 0.00982116
$ 0.00982116$ 0.00982116

$ 0.04200983
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+8.39%

Vabble (VFX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 1.43K
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什麼是Vabble (VFX)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Vabble (VFX) 資源

官網

大家還在問：關於 Vabble (VFX) 的其他問題

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VFX 兌換爲當地貨幣

1 VFX 兌換 AUD
A$0.0149543366
1 VFX 兌換 GBP
0.007571816
1 VFX 兌換 EUR
0.0090861792
1 VFX 兌換 USD
$0.00946477
1 VFX 兌換 MYR
RM0.0422128742
1 VFX 兌換 TRY
0.3411103108
1 VFX 兌換 JPY
¥1.4416737664
1 VFX 兌換 RUB
0.9073874999
1 VFX 兌換 INR
0.8213527406
1 VFX 兌換 IDR
Rp155.1601391088
1 VFX 兌換 PHP
0.5502817278
1 VFX 兌換 EGP
￡E.0.4774976465
1 VFX 兌換 BRL
R$0.0545170752
1 VFX 兌換 CAD
C$0.0135346211
1 VFX 兌換 BDT
1.1495909642
1 VFX 兌換 NGN
14.2326478875
1 VFX 兌換 UAH
0.3945862613
1 VFX 兌換 VES
Bs0.5678862
1 VFX 兌換 PKR
Rs2.6407654777
1 VFX 兌換 KZT
4.7898361539
1 VFX 兌換 THB
฿0.322748657
1 VFX 兌換 TWD
NT$0.3108230468
1 VFX 兌換 CHF
Fr0.0086129407
1 VFX 兌換 HKD
HK$0.0737305583
1 VFX 兌換 MAD
.د.م0.0950262908