V1 Punk Strategic Reserve 今日價格

V1 Punk Strategic Reserve (PUNKSR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 PUNKSR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PUNKSR。

V1 Punk Strategic Reserve 目前市值在 $ 170,868 排名第 #-，流通供應量為 610.85M PUNKSR。過去 24 小時內，PUNKSR 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PUNKSR 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.36%。過去一天，總交易量達到 $ 34.19。

V1 Punk Strategic Reserve（PUNKSR）市場資訊

市值 $ 170.87K$ 170.87K $ 170.87K 成交量（24H） $ 34.19$ 34.19 $ 34.19 完全稀釋市值 $ 266.74K$ 266.74K $ 266.74K 流通量 610.85M 610.85M 610.85M 總供應量 953,589,731.5049181 953,589,731.5049181 953,589,731.5049181

V1 Punk Strategic Reserve 的目前市值為 $ 170.87K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 34.19。PUNKSR 的流通量為 610.85M，總供應量是 953589731.5049181，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 266.74K。