UXD Stablecoin 圖標

UXD Stablecoin 價格 (UXD)

USD

UXD Stablecoin (UXD) 實時價格圖表

$1.002
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0.00%(1D)

今天 UXD Stablecoin (UXD) 的價格

今天 UXD Stablecoin (UXD) 的實時價格爲 1.002 USD。目前其市值爲 $ 443.17K USD。UXD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
UXD Stablecoin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 908.46 USD
- UXD Stablecoin 當天價格變化爲 -0.00%
- 其循環供應量爲 442.75K USD

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UXD Stablecoin (UXD) 價格表現 USD

今天內，UXD Stablecoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，UXD Stablecoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0008810586
在過去60天內，UXD Stablecoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001904802
在過去90天內，UXD Stablecoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.001611894298034

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.00%
30天$ +0.0008810586+0.09%
60天$ +0.0001904802+0.02%
90天$ +0.001611894298034+0.16%

UXD Stablecoin (UXD) 價格分析

UXD Stablecoin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.996566
$ 0.996566$ 0.996566

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 5.03
$ 5.03$ 5.03

-0.00%

-0.00%

+0.08%

UXD Stablecoin (UXD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 443.17K
$ 443.17K$ 443.17K

$ 908.46
$ 908.46$ 908.46

442.75K
442.75K 442.75K

什麼是UXD Stablecoin (UXD)

UXD Protocol is an algorithmic stablecoin that is fully backed by a delta-neutral position using derivatives. UXD Protocol is non-custodial, and does not hold user's deposited crypto assets. Users can mint/redeem UXD on a permissionless basis.UXD users can mint 1 UXD for $1 worth of crypto assets. UXD does not require any over-collateralization.

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UXD Stablecoin (UXD) 資源

官網

大家還在問：關於 UXD Stablecoin (UXD) 的其他問題

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UXD 兌換爲當地貨幣

1 UXD 兌換 AUD
A$1.59318
1 UXD 兌換 GBP
0.79158
1 UXD 兌換 EUR
0.96192
1 UXD 兌換 USD
$1.002
1 UXD 兌換 MYR
RM4.509
1 UXD 兌換 TRY
35.16018
1 UXD 兌換 JPY
¥158.03544
1 UXD 兌換 RUB
103.69698
1 UXD 兌換 INR
85.31028
1 UXD 兌換 IDR
Rp16,426.22688
1 UXD 兌換 PHP
59.19816
1 UXD 兌換 EGP
￡E.51.01182
1 UXD 兌換 BRL
R$6.14226
1 UXD 兌換 CAD
C$1.43286
1 UXD 兌換 BDT
119.74902
1 UXD 兌換 NGN
1,555.89558
1 UXD 兌換 UAH
42.06396
1 UXD 兌換 VES
Bs50.1
1 UXD 兌換 PKR
Rs278.86662
1 UXD 兌換 KZT
525.6993
1 UXD 兌換 THB
฿34.63914
1 UXD 兌換 TWD
NT$32.70528
1 UXD 兌換 CHF
Fr0.89178
1 UXD 兌換 HKD
HK$7.78554
1 UXD 兌換 MAD
.د.م10.05006