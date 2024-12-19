UXD Protocol 圖標

UXD Protocol 價格 (UXP)

USD

UXD Protocol (UXP) 實時價格圖表

$0.0153662
$0.0153662$0.0153662
0.00%(1D)

今天 UXD Protocol (UXP) 的價格

今天 UXD Protocol (UXP) 的實時價格爲 0.01537217 USD。目前其市值爲 $ 107.56M USD。UXP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
UXD Protocol 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.21K USD
- UXD Protocol 當天價格變化爲 -0.05%
- 其循環供應量爲 7.00B USD

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UXD Protocol (UXP) 價格表現 USD

今天內，UXD Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，UXD Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000164420
在過去60天內，UXD Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001072178
在過去90天內，UXD Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000247487641504251

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.05%
30天$ -0.0000164420-0.10%
60天$ -0.0001072178-0.69%
90天$ +0.000247487641504251+1.64%

UXD Protocol (UXP) 價格分析

UXD Protocol 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01489987
$ 0.01489987$ 0.01489987

$ 0.01547761
$ 0.01547761$ 0.01547761

$ 0.170044
$ 0.170044$ 0.170044

+0.02%

-0.05%

+0.02%

UXD Protocol (UXP) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 107.56M
$ 107.56M$ 107.56M

$ 5.21K
$ 5.21K$ 5.21K

7.00B
7.00B 7.00B

什麼是UXD Protocol (UXP)

UXD is an algorithmic stablecoin, backed 100% by delta neutral position.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

UXD Protocol (UXP) 資源

官網

大家還在問：關於 UXD Protocol (UXP) 的其他問題

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UXP 兌換爲當地貨幣

1 UXP 兌換 AUD
A$0.0244417503
1 UXP 兌換 GBP
0.0121440143
1 UXP 兌換 EUR
0.0147572832
1 UXP 兌換 USD
$0.01537217
1 UXP 兌換 MYR
RM0.069174765
1 UXP 兌換 TRY
0.5392557236
1 UXP 兌換 JPY
¥2.4157365155
1 UXP 兌換 RUB
1.5831797883
1 UXP 兌換 INR
1.3083253887
1 UXP 兌換 IDR
Rp252.0027465648
1 UXP 兌換 PHP
0.9078803602
1 UXP 兌換 EGP
￡E.0.7825971747
1 UXP 兌換 BRL
R$0.0950000106
1 UXP 兌換 CAD
C$0.0219822031
1 UXP 兌換 BDT
1.8371280367
1 UXP 兌換 NGN
23.8697518543
1 UXP 兌換 UAH
0.6453236966
1 UXP 兌換 VES
Bs0.7686085
1 UXP 兌換 PKR
Rs4.2782286327
1 UXP 兌換 KZT
8.0650089905
1 UXP 兌換 THB
฿0.5311084735
1 UXP 兌換 TWD
NT$0.5015939071
1 UXP 兌換 CHF
Fr0.0136812313
1 UXP 兌換 HKD
HK$0.1194417609
1 UXP 兌換 MAD
.د.م0.1541828651