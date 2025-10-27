UWU 69（UWU69）價格資訊 (USD)

UWU 69（UWU69）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，UWU69 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。UWU69 的歷史最高價為 $ 0.00231136，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，UWU69 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.28%，過去 24 小時內變動為 -14.13%，過去 7 天內累計變動為 -41.38%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

UWU 69（UWU69）市場資訊

UWU 69 的目前市值為 $ 299.20K, 它過去 24 小時的交易量為 --。UWU69 的流通量為 991.02M，總供應量是 991024050.952761，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 299.20K。