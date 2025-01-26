UTYABSWAP 圖標

UTYABSWAP 價格 (UTYAB)

USD

UTYABSWAP (UTYAB) 實時價格圖表

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-15.40%(1D)

今天 UTYABSWAP (UTYAB) 的價格

今天 UTYABSWAP (UTYAB) 的實時價格爲 0.00004831 USD。目前其市值爲 $ 48.31K USD。UTYAB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
UTYABSWAP 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.02K USD
- UTYABSWAP 當天價格變化爲 -15.08%
- 其循環供應量爲 1.00B USD

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UTYABSWAP (UTYAB) 價格表現 USD

今天內，UTYABSWAP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，UTYABSWAP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000405485
在過去60天內，UTYABSWAP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000414300
在過去90天內，UTYABSWAP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003866181136210747

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-15.08%
30天$ -0.0000405485-83.93%
60天$ -0.0000414300-85.75%
90天$ -0.0003866181136210747-88.89%

UTYABSWAP (UTYAB) 價格分析

UTYABSWAP 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00004268
$ 0.00004268$ 0.00004268

$ 0.00009887
$ 0.00009887$ 0.00009887

$ 0.00493367
$ 0.00493367$ 0.00493367

+0.05%

-15.08%

-56.28%

UTYABSWAP (UTYAB) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 48.31K
$ 48.31K$ 48.31K

$ 1.02K
$ 1.02K$ 1.02K

1.00B
1.00B 1.00B

什麼是UTYABSWAP (UTYAB)

THE ALL-IN-ONE PLATFORM ON THE TON BLOCKCHAIN, Made simple for the people on TON

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UTYABSWAP (UTYAB) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 UTYABSWAP (UTYAB) 的其他問題

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UTYAB 兌換爲當地貨幣

1 UTYAB 兌換 AUD
A$0.0000763298
1 UTYAB 兌換 GBP
0.000038648
1 UTYAB 兌換 EUR
0.0000458945
1 UTYAB 兌換 USD
$0.00004831
1 UTYAB 兌換 MYR
RM0.0002111147
1 UTYAB 兌換 TRY
0.0017217684
1 UTYAB 兌換 JPY
¥0.00753636
1 UTYAB 兌換 RUB
0.004724718
1 UTYAB 兌換 INR
0.0041633558
1 UTYAB 兌換 IDR
Rp0.7791934393
1 UTYAB 兌換 PHP
0.0028140575
1 UTYAB 兌換 EGP
￡E.0.0024290268
1 UTYAB 兌換 BRL
R$0.0002855121
1 UTYAB 兌換 CAD
C$0.0000690833
1 UTYAB 兌換 BDT
0.0058802932
1 UTYAB 兌換 NGN
0.0752491053
1 UTYAB 兌換 UAH
0.0020251552
1 UTYAB 兌換 VES
Bs0.00270536
1 UTYAB 兌換 PKR
Rs0.0134379096
1 UTYAB 兌換 KZT
0.0249791686
1 UTYAB 兌換 THB
฿0.0016208005
1 UTYAB 兌換 TWD
NT$0.0015816694
1 UTYAB 兌換 CHF
Fr0.000043479
1 UTYAB 兌換 HKD
HK$0.0003758518
1 UTYAB 兌換 MAD
.د.م0.0004811676