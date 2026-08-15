Utopian Contributor Coin 今日價格

Utopian Contributor Coin (UTCC) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.25%。目前 UTCC 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 UTCC。

Utopian Contributor Coin 目前市值在 $ 17,499.33 排名第 #-，流通供應量為 996.93M UTCC。過去 24 小時內，UTCC 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00103597，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，UTCC 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +2.76%。過去一天，總交易量達到 --。

Utopian Contributor Coin（UTCC）市場資訊

市值 $ 17.50K$ 17.50K $ 17.50K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 17.50K$ 17.50K $ 17.50K 流通量 996.93M 996.93M 996.93M 總供應量 996,933,121.270297 996,933,121.270297 996,933,121.270297

Utopian Contributor Coin 的目前市值為 $ 17.50K, 它過去 24 小時的交易量為 --。UTCC 的流通量為 996.93M，總供應量是 996933121.270297，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 17.50K。