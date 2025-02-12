Utopia USD 圖標

Utopia USD 價格 (UUSD)

USD

Utopia USD (UUSD) 實時價格圖表

$0.981065
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0.00%(1D)

今天 Utopia USD (UUSD) 的價格

今天 Utopia USD (UUSD) 的實時價格爲 0.981065 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。UUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Utopia USD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 523.20 USD
- Utopia USD 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Utopia USD (UUSD) 價格表現 USD

今天內，Utopia USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Utopia USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0160808326
在過去60天內，Utopia USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0177728754
在過去90天內，Utopia USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0217037986117213

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0160808326-1.63%
60天$ -0.0177728754-1.81%
90天$ -0.0217037986117213-2.16%

Utopia USD (UUSD) 價格分析

Utopia USD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
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$ 1.049
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Utopia USD (UUSD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 523.20
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什麼是Utopia USD (UUSD)

Utopia USD (UUSD) is a stablecoin soft-pegged to the U.S. Dollar that feature instantaneous transactions at low cost. UUSD transactions are completely private and do not reveal any identifying information.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Utopia USD (UUSD) 資源

官網

大家還在問：關於 Utopia USD (UUSD) 的其他問題

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UUSD 兌換爲當地貨幣

1 UUSD 兌換 AUD
A$1.5500827
1 UUSD 兌換 GBP
0.784852
1 UUSD 兌換 EUR
0.9418224
1 UUSD 兌換 USD
$0.981065
1 UUSD 兌換 MYR
RM4.3755499
1 UUSD 兌換 TRY
35.3575826
1 UUSD 兌換 JPY
¥149.4358208
1 UUSD 兌換 RUB
94.05470155
1 UUSD 兌換 INR
85.1368207
1 UUSD 兌換 IDR
Rp16,083.0302136
1 UUSD 兌換 PHP
57.0391191
1 UUSD 兌換 EGP
￡E.49.49472925
1 UUSD 兌換 BRL
R$5.6509344
1 UUSD 兌換 CAD
C$1.40292295
1 UUSD 兌換 BDT
119.1601549
1 UUSD 兌換 NGN
1,475.27649375
1 UUSD 兌換 UAH
40.90059985
1 UUSD 兌換 VES
Bs58.8639
1 UUSD 兌換 PKR
Rs273.72694565
1 UUSD 兌換 KZT
496.48756455
1 UUSD 兌換 THB
฿33.4543165
1 UUSD 兌換 TWD
NT$32.2181746
1 UUSD 兌換 CHF
Fr0.89276915
1 UUSD 兌換 HKD
HK$7.64249635
1 UUSD 兌換 MAD
.د.م9.8498926