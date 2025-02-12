Utopia USD 價格 (UUSD)
今天 Utopia USD (UUSD) 的實時價格爲 0.981065 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。UUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Utopia USD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 523.20 USD
- Utopia USD 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Utopia USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Utopia USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0160808326。
在過去60天內，Utopia USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0177728754。
在過去90天內，Utopia USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0217037986117213。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0160808326
|-1.63%
|60天
|$ -0.0177728754
|-1.81%
|90天
|$ -0.0217037986117213
|-2.16%
Utopia USD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
--
-0.20%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Utopia USD (UUSD) is a stablecoin soft-pegged to the U.S. Dollar that feature instantaneous transactions at low cost. UUSD transactions are completely private and do not reveal any identifying information.
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|1 UUSD 兌換 AUD
A$1.5500827
|1 UUSD 兌換 GBP
￡0.784852
|1 UUSD 兌換 EUR
€0.9418224
|1 UUSD 兌換 USD
$0.981065
|1 UUSD 兌換 MYR
RM4.3755499
|1 UUSD 兌換 TRY
₺35.3575826
|1 UUSD 兌換 JPY
¥149.4358208
|1 UUSD 兌換 RUB
₽94.05470155
|1 UUSD 兌換 INR
₹85.1368207
|1 UUSD 兌換 IDR
Rp16,083.0302136
|1 UUSD 兌換 PHP
₱57.0391191
|1 UUSD 兌換 EGP
￡E.49.49472925
|1 UUSD 兌換 BRL
R$5.6509344
|1 UUSD 兌換 CAD
C$1.40292295
|1 UUSD 兌換 BDT
৳119.1601549
|1 UUSD 兌換 NGN
₦1,475.27649375
|1 UUSD 兌換 UAH
₴40.90059985
|1 UUSD 兌換 VES
Bs58.8639
|1 UUSD 兌換 PKR
Rs273.72694565
|1 UUSD 兌換 KZT
₸496.48756455
|1 UUSD 兌換 THB
฿33.4543165
|1 UUSD 兌換 TWD
NT$32.2181746
|1 UUSD 兌換 CHF
Fr0.89276915
|1 UUSD 兌換 HKD
HK$7.64249635
|1 UUSD 兌換 MAD
.د.م9.8498926