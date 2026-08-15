Usual EUR 今日價格

Usual EUR (EUR0) 今日實時價格為 $ 1.16，過去 24 小時內變化了 0.22%。目前 EUR0 兌 USD 的匯率為 $ 1.16 每 EUR0。

Usual EUR 目前市值在 $ 221,272 排名第 #-，流通供應量為 191.26K EUR0。過去 24 小時內，EUR0 的交易價格在 $ 1.15（低點）和 $ 1.16（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.19，而歷史最低價為 $ 1.13。

短期表現方面，EUR0 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.11%。過去一天，總交易量達到 $ 10.06K。

Usual EUR（EUR0）市場資訊

市值 $ 221.27K$ 221.27K $ 221.27K 成交量（24H） $ 10.06K$ 10.06K $ 10.06K 完全稀釋市值 $ 221.27K$ 221.27K $ 221.27K 流通量 191.26K 191.26K 191.26K 總供應量 191,261.6310162227 191,261.6310162227 191,261.6310162227

Usual EUR 的目前市值為 $ 221.27K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 10.06K。EUR0 的流通量為 191.26K，總供應量是 191261.6310162227，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 221.27K。