USK 圖標

USK 價格 (USK)

USD

USK (USK) 實時價格圖表

$0.917371
$0.917371$0.917371
+0.10%(1D)

今天 USK (USK) 的價格

今天 USK (USK) 的實時價格爲 0.917371 USD。目前其市值爲 $ 2.18M USD。USK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
USK 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 109.57K USD
- USK 當天價格變化爲 +0.19%
- 其循環供應量爲 2.37M USD

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USK (USK) 價格表現 USD

今天內，USK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00169573
在過去30天內，USK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0317492012
在過去60天內，USK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0416451573
在過去90天內，USK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0728275363918072

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00169573+0.19%
30天$ -0.0317492012-3.46%
60天$ -0.0416451573-4.53%
90天$ -0.0728275363918072-7.35%

USK (USK) 價格分析

USK 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.897335
$ 0.897335$ 0.897335

$ 0.925102
$ 0.925102$ 0.925102

$ 1.94
$ 1.94$ 1.94

+0.25%

+0.19%

-5.43%

USK (USK) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.18M
$ 2.18M$ 2.18M

$ 109.57K
$ 109.57K$ 109.57K

2.37M
2.37M 2.37M

什麼是USK (USK)

USK is an over-collateralise stablecoin, native to the Kujira network

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USK (USK) 資源

官網

大家還在問：關於 USK (USK) 的其他問題

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USK 兌換爲當地貨幣

1 USK 兌換 AUD
A$1.45861989
1 USK 兌換 GBP
0.72472309
1 USK 兌換 EUR
0.88067616
1 USK 兌換 USD
$0.917371
1 USK 兌換 MYR
RM4.1281695
1 USK 兌換 TRY
32.18137468
1 USK 兌換 JPY
¥144.14650523
1 USK 兌換 RUB
94.48003929
1 USK 兌換 INR
78.07744581
1 USK 兌換 IDR
Rp15,038.86644624
1 USK 兌換 PHP
54.17993126
1 USK 兌換 EGP
￡E.46.70335761
1 USK 兌換 BRL
R$5.66935278
1 USK 兌換 CAD
C$1.31184053
1 USK 兌換 BDT
109.63500821
1 USK 兌換 NGN
1,424.48451509
1 USK 兌換 UAH
38.51123458
1 USK 兌換 VES
Bs45.86855
1 USK 兌換 PKR
Rs255.31352301
1 USK 兌換 KZT
481.29869515
1 USK 兌換 THB
฿31.69516805
1 USK 兌換 TWD
NT$29.93381573
1 USK 兌換 CHF
Fr0.81646019
1 USK 兌換 HKD
HK$7.12797267
1 USK 兌換 MAD
.د.م9.20123113