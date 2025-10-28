USIC（USI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +2.60% 漲跌幅（1D） +15.16% 漲跌幅（7D） +18.60% 漲跌幅（7D） +18.60%

USIC（USI）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，USI 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。USI 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，USI 在過去 1 小時內的價格變動為 +2.60%，過去 24 小時內變動為 +15.16%，過去 7 天內累計變動為 +18.60%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

USIC（USI）市場資訊

市值 $ 130.24K$ 130.24K $ 130.24K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 130.24K$ 130.24K $ 130.24K 流通量 100.00B 100.00B 100.00B 總供應量 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

USIC 的目前市值為 $ 130.24K, 它過去 24 小時的交易量為 --。USI 的流通量為 100.00B，總供應量是 99999999999.99998，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 130.24K。