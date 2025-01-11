USDT yVault 圖標

USDT yVault 價格 (YVUSDT)

USD

USDT yVault (YVUSDT) 實時價格圖表

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今天 USDT yVault (YVUSDT) 的價格

今天 USDT yVault (YVUSDT) 的實時價格爲 1.089 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。YVUSDT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
USDT yVault 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- USDT yVault 當天價格變化爲 -0.02%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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USDT yVault (YVUSDT) 價格表現 USD

今天內，USDT yVault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000231909552619
在過去30天內，USDT yVault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0052403769
在過去60天內，USDT yVault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0057990339
在過去90天內，USDT yVault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.012848005541088

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000231909552619-0.02%
30天$ +0.0052403769+0.48%
60天$ +0.0057990339+0.53%
90天$ +0.012848005541088+1.19%

USDT yVault (YVUSDT) 價格分析

USDT yVault 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.077
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+0.05%

USDT yVault (YVUSDT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是USDT yVault (YVUSDT)

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USDT yVault (YVUSDT) 資源

官網

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YVUSDT 兌換爲當地貨幣

1 YVUSDT 兌換 AUD
A$1.76418
1 YVUSDT 兌換 GBP
0.88209
1 YVUSDT 兌換 EUR
1.05633
1 YVUSDT 兌換 USD
$1.089
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RM4.88961
1 YVUSDT 兌換 TRY
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¥171.70263
1 YVUSDT 兌換 RUB
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93.86091
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R$6.66468
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C$1.56816
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