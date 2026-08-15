USDM1 今日價格

USDM1 (USDM1) 今日實時價格為 $ 1.014，過去 24 小時內變化了 1.02%。目前 USDM1 兌 USD 的匯率為 $ 1.014 每 USDM1。

USDM1 目前市值在 $ 1,034,866 排名第 #-，流通供應量為 1.02M USDM1。過去 24 小時內，USDM1 的交易價格在 $ 1.004（低點）和 $ 1.015（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.044，而歷史最低價為 $ 0.980152。

短期表現方面，USDM1 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -2.71%。過去一天，總交易量達到 $ 19.90。

USDM1（USDM1）市場資訊

市值 $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M 成交量（24H） $ 19.90$ 19.90 $ 19.90 完全稀釋市值 $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M 流通量 1.02M 1.02M 1.02M 總供應量 1,020,269.19 1,020,269.19 1,020,269.19

USDM1 的目前市值為 $ 1.03M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 19.90。USDM1 的流通量為 1.02M，總供應量是 1020269.19，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.03M。