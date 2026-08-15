USDKG 今日價格

USDKG (USDKG) 今日實時價格為 $ 0.99946，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 USDKG 兌 USD 的匯率為 $ 0.99946 每 USDKG。

USDKG 目前市值在 $ 49,972,248 排名第 #-，流通供應量為 50.00M USDKG。過去 24 小時內，USDKG 的交易價格在 $ 0.998893（低點）和 $ 0.999753（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.021，而歷史最低價為 $ 0.992226。

短期表現方面，USDKG 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.12%。過去一天，總交易量達到 $ 1.84K。

USDKG（USDKG）市場資訊

市值 $ 49.97M$ 49.97M $ 49.97M 成交量（24H） $ 1.84K$ 1.84K $ 1.84K 完全稀釋市值 $ 49.97M$ 49.97M $ 49.97M 流通量 50.00M 50.00M 50.00M 總供應量 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

USDKG 的目前市值為 $ 49.97M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.84K。USDKG 的流通量為 50.00M，總供應量是 50000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 49.97M。