USDD 圖標

USDD 價格 (USDD)

USD

USDD (USDD) 實時價格圖表

$0.999231
$0.999231$0.999231
-0.10%(1D)

今天 USDD (USDD) 的價格

今天 USDD (USDD) 的實時價格爲 0.999231 USD。目前其市值爲 $ 751.38M USD。USDD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
USDD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.08M USD
- USDD 當天價格變化爲 -0.15%
- 其循環供應量爲 752.49M USD

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USDD (USDD) 價格表現 USD

今天內，USDD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0015341446907068
在過去30天內，USDD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0024428200
在過去60天內，USDD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0002547039
在過去90天內，USDD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0006609322048335

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0015341446907068-0.15%
30天$ -0.0024428200-0.24%
60天$ +0.0002547039+0.03%
90天$ +0.0006609322048335+0.07%

USDD (USDD) 價格分析

USDD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.99031
$ 0.99031$ 0.99031

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 1.052
$ 1.052$ 1.052

+0.08%

-0.15%

-0.11%

USDD (USDD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 751.38M
$ 751.38M$ 751.38M

$ 3.08M
$ 3.08M$ 3.08M

752.49M
752.49M 752.49M

什麼是USDD (USDD)

Decentralized StableCoin USDD on TRON The TRON DAO Reserve manages USDD and guarantees its price stability

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USDD (USDD) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 USDD (USDD) 的其他問題

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USDD 兌換爲當地貨幣

1 USDD 兌換 AUD
A$1.58877729
1 USDD 兌換 GBP
0.78939249
1 USDD 兌換 EUR
0.95926176
1 USDD 兌換 USD
$0.999231
1 USDD 兌換 MYR
RM4.4965395
1 USDD 兌換 TRY
35.05302348
1 USDD 兌換 JPY
¥157.00916703
1 USDD 兌換 RUB
102.91080069
1 USDD 兌換 INR
85.04455041
1 USDD 兌換 IDR
Rp16,380.83344464
1 USDD 兌換 PHP
59.01458286
1 USDD 兌換 EGP
￡E.50.87085021
1 USDD 兌換 BRL
R$6.17524758
1 USDD 兌換 CAD
C$1.42890033
1 USDD 兌換 BDT
119.41809681
1 USDD 兌換 NGN
1,551.59590449
1 USDD 兌換 UAH
41.94771738
1 USDD 兌換 VES
Bs49.96155
1 USDD 兌換 PKR
Rs278.09597961
1 USDD 兌換 KZT
524.24654415
1 USDD 兌換 THB
฿34.52343105
1 USDD 兌換 TWD
NT$32.60490753
1 USDD 兌換 CHF
Fr0.88931559
1 USDD 兌換 HKD
HK$7.76402487
1 USDD 兌換 MAD
.د.م10.02228693