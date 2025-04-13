USD1 價格 (USD1)
今天 USD1 (USD1) 的實時價格爲 0.994182 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。USD1 兌換 USD 的價格爲實時更新。
USD1 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 54.58 USD
- USD1 當天價格變化爲 -0.58%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，USD1 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0058179620766721。
在過去30天內，USD1 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0164091727。
在過去60天內，USD1 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0073379579。
在過去90天內，USD1 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.007318。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0058179620766721
|-0.58%
|30天
|$ -0.0164091727
|-1.65%
|60天
|$ -0.0073379579
|-0.73%
|90天
|$ -0.007318
|-0.73%
USD1 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
0.00%
-0.58%
+4.18%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
USD1 is the native stablecoin of the Kinesis ecosystem, pegged 1:1 to the US dollar. Built on the Stellar and ERC-20 blockchains, it offers secure, fast, and low-cost transactions. Fully backed by over $15 billion in high-quality reserves, USD1 provides institutional-grade security, transparency with monthly attestations, and seamless integration within the Kinesis platform. Check out the official website to learn more: https://kinesis.money/pro/usd1/
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|1 USD1 兌換 VND
₫25,491.820662
|1 USD1 兌換 AUD
A$1.58074938
|1 USD1 兌換 GBP
￡0.75557832
|1 USD1 兌換 EUR
€0.87488016
|1 USD1 兌換 USD
$0.994182
|1 USD1 兌換 MYR
RM4.39428444
|1 USD1 兌換 TRY
₺37.69938144
|1 USD1 兌換 JPY
¥142.67505882
|1 USD1 兌換 RUB
₽82.69605876
|1 USD1 兌換 INR
₹85.45988472
|1 USD1 兌換 IDR
Rp16,569.69337212
|1 USD1 兌換 KRW
₩1,412.1858219
|1 USD1 兌換 PHP
₱56.84732676
|1 USD1 兌換 EGP
￡E.50.98165296
|1 USD1 兌換 BRL
R$5.82590652
|1 USD1 兌換 CAD
C$1.37197116
|1 USD1 兌換 BDT
৳120.5445675
|1 USD1 兌換 NGN
₦1,580.57042724
|1 USD1 兌換 UAH
₴41.06965842
|1 USD1 兌換 VES
Bs70.586922
|1 USD1 兌換 PKR
Rs278.16218178
|1 USD1 兌換 KZT
₸512.71954104
|1 USD1 兌換 THB
฿33.27527154
|1 USD1 兌換 TWD
NT$32.18167134
|1 USD1 兌換 AED
د.إ3.64864794
|1 USD1 兌換 CHF
Fr0.80528742
|1 USD1 兌換 HKD
HK$7.7049105
|1 USD1 兌換 MAD
.د.م9.22600896
|1 USD1 兌換 MXN
$20.1818946