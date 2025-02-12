USD One 價格 (USD1)
今天 USD One (USD1) 的實時價格爲 0.997438 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。USD1 兌換 USD 的價格爲實時更新。
USD One 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.47K USD
- USD One 當天價格變化爲 +0.42%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，USD One 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00421276。
在過去30天內，USD One 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0039849642。
在過去60天內，USD One 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，USD One 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00421276
|+0.42%
|30天
|$ -0.0039849642
|-0.39%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
USD One 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.08%
+0.42%
-0.25%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
USD1 is the native stablecoin of the Kinesis ecosystem, pegged 1:1 to the US dollar. Built on the Stellar and ERC-20 blockchains, it offers secure, fast, and low-cost transactions. Fully backed by over $15 billion in high-quality reserves, USD1 provides institutional-grade security, transparency with monthly attestations, and seamless integration within the Kinesis platform. Check out the official website to learn more: https://kinesis.money/pro/usd1/
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|1 USD1 兌換 AUD
A$1.57595204
|1 USD1 兌換 GBP
￡0.7979504
|1 USD1 兌換 EUR
€0.95754048
|1 USD1 兌換 USD
$0.997438
|1 USD1 兌換 MYR
RM4.44857348
|1 USD1 兌換 TRY
₺35.94766552
|1 USD1 兌換 JPY
¥151.96965368
|1 USD1 兌換 RUB
₽95.61440668
|1 USD1 兌換 INR
₹86.55766964
|1 USD1 兌換 IDR
Rp16,351.44000672
|1 USD1 兌換 PHP
₱57.99104532
|1 USD1 兌換 EGP
￡E.50.30079834
|1 USD1 兌換 BRL
R$5.74524288
|1 USD1 兌換 CAD
C$1.42633634
|1 USD1 兌換 BDT
৳121.14881948
|1 USD1 兌換 NGN
₦1,499.8973925
|1 USD1 兌換 UAH
₴41.58319022
|1 USD1 兌換 VES
Bs59.84628
|1 USD1 兌換 PKR
Rs278.29517638
|1 USD1 兌換 KZT
₸504.77344866
|1 USD1 兌換 THB
฿34.00266142
|1 USD1 兌換 TWD
NT$32.75586392
|1 USD1 兌換 CHF
Fr0.90766858
|1 USD1 兌換 HKD
HK$7.77004202
|1 USD1 兌換 MAD
.د.م10.01427752