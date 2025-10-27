USD CoinVertible（USDCV）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.999411 $ 0.999411 $ 0.999411 24H最低價 $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24H最高價 24H最低價 $ 0.999411$ 0.999411 $ 0.999411 24H最高價 $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 歷史最高 $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 最低價 $ 0.978779$ 0.978779 $ 0.978779 漲跌幅（1H） -0.01% 漲跌幅（1D） -0.01% 漲跌幅（7D） -0.01% 漲跌幅（7D） -0.01%

USD CoinVertible（USDCV）目前實時價格為 $0.999781。過去 24 小時內，USDCV 的交易價格在 $ 0.999411 至 $ 1.0 之間波動，市場活躍度顯著。USDCV 的歷史最高價為 $ 1.13，歷史最低價為 $ 0.978779。

從短期表現來看，USDCV 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.01%，過去 24 小時內變動為 -0.01%，過去 7 天內累計變動為 -0.01%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

USD CoinVertible（USDCV）市場資訊

市值 $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M 流通量 8.90M 8.90M 8.90M 總供應量 8,900,300.0 8,900,300.0 8,900,300.0

USD CoinVertible 的目前市值為 $ 8.90M, 它過去 24 小時的交易量為 --。USDCV 的流通量為 8.90M，總供應量是 8900300.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.90M。