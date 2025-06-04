USD BIT 價格 (USDBIT)
今天 USD BIT (USDBIT) 的實時價格爲 1.001 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。USDBIT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
USD BIT 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.15M USD
- USD BIT 當天價格變化爲 -0.30%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，USD BIT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.003036786714442。
在過去30天內，USD BIT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0337266930。
在過去60天內，USD BIT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，USD BIT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.003036786714442
|-0.30%
|30天
|$ -0.0337266930
|-3.36%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
USD BIT 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.02%
-0.30%
-2.59%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
USDBIT is a stablecoin built on the Binance Smart Chain and fully backed by a secured lot of rare Alexandrite gemstones. Each USDBIT token is pegged to 1 USD, offering a transparent, asset-backed alternative to volatile cryptocurrencies. With 100% of its 311,860,000 token supply in circulation and no future minting, USDBIT provides a secure, auditable, and stable digital currency designed for everyday transactions, trading, and value preservation.
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|1 USDBIT 兌換 VND
₫26,341.315
|1 USDBIT 兌換 AUD
A$1.54154
|1 USDBIT 兌換 GBP
￡0.73073
|1 USDBIT 兌換 EUR
€0.87087
|1 USDBIT 兌換 USD
$1.001
|1 USDBIT 兌換 MYR
RM4.24424
|1 USDBIT 兌換 TRY
₺39.15912
|1 USDBIT 兌換 JPY
¥144.06392
|1 USDBIT 兌換 RUB
₽79.04897
|1 USDBIT 兌換 INR
₹85.79571
|1 USDBIT 兌換 IDR
Rp16,409.83344
|1 USDBIT 兌換 KRW
₩1,378.78741
|1 USDBIT 兌換 PHP
₱55.7557
|1 USDBIT 兌換 EGP
￡E.49.70966
|1 USDBIT 兌換 BRL
R$5.63563
|1 USDBIT 兌換 CAD
C$1.37137
|1 USDBIT 兌換 BDT
৳122.36224
|1 USDBIT 兌換 NGN
₦1,583.85227
|1 USDBIT 兌換 UAH
₴41.59155
|1 USDBIT 兌換 VES
Bs96.096
|1 USDBIT 兌換 PKR
Rs281.57129
|1 USDBIT 兌換 KZT
₸512.80229
|1 USDBIT 兌換 THB
฿32.67264
|1 USDBIT 兌換 TWD
NT$30.03
|1 USDBIT 兌換 AED
د.إ3.67367
|1 USDBIT 兌換 CHF
Fr0.82082
|1 USDBIT 兌換 HKD
HK$7.84784
|1 USDBIT 兌換 MAD
.د.م9.19919
|1 USDBIT 兌換 MXN
$19.25924