USBT Token 今日價格

USBT Token (USBT) 今日實時價格為 $ 0.01264428，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 USBT 兌 USD 的匯率為 $ 0.01264428 每 USBT。

USBT Token 目前市值在 $ 12,833.95 排名第 #-，流通供應量為 1.02M USBT。過去 24 小時內，USBT 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.838873，而歷史最低價為 $ 0.01264302。

短期表現方面，USBT 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 744.07。

USBT Token（USBT）市場資訊

市值 $ 12.83K$ 12.83K $ 12.83K 成交量（24H） $ 744.07$ 744.07 $ 744.07 完全稀釋市值 $ 12.83K$ 12.83K $ 12.83K 流通量 1.02M 1.02M 1.02M 總供應量 1,015,000.0 1,015,000.0 1,015,000.0

USBT Token 的目前市值為 $ 12.83K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 744.07。USBT 的流通量為 1.02M，總供應量是 1015000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.83K。