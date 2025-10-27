US Nerite Dollar（USND）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.990764 $ 0.990764 $ 0.990764 24H最低價 $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 24H最高價 24H最低價 $ 0.990764$ 0.990764 $ 0.990764 24H最高價 $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 歷史最高 $ 1.61$ 1.61 $ 1.61 最低價 $ 0.938246$ 0.938246 $ 0.938246 漲跌幅（1H） -0.11% 漲跌幅（1D） -0.47% 漲跌幅（7D） -0.12% 漲跌幅（7D） -0.12%

US Nerite Dollar（USND）目前實時價格為 $0.993915。過去 24 小時內，USND 的交易價格在 $ 0.990764 至 $ 1.008 之間波動，市場活躍度顯著。USND 的歷史最高價為 $ 1.61，歷史最低價為 $ 0.938246。

從短期表現來看，USND 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.11%，過去 24 小時內變動為 -0.47%，過去 7 天內累計變動為 -0.12%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

US Nerite Dollar（USND）市場資訊

市值 $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M 流通量 2.43M 2.43M 2.43M 總供應量 2,431,419.738710857 2,431,419.738710857 2,431,419.738710857

US Nerite Dollar 的目前市值為 $ 2.42M, 它過去 24 小時的交易量為 --。USND 的流通量為 2.43M，總供應量是 2431419.738710857，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.42M。