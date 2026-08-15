UranoToken 今日價格

UranoToken (URANO) 今日實時價格為 $ 0.058637，過去 24 小時內變化了 0.28%。目前 URANO 兌 USD 的匯率為 $ 0.058637 每 URANO。

UranoToken 目前市值在 $ 3,106,535 排名第 #-，流通供應量為 52.98M URANO。過去 24 小時內，URANO 的交易價格在 $ 0.057601（低點）和 $ 0.0588（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.059917，而歷史最低價為 $ 0.05353。

短期表現方面，URANO 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 +0.78%。過去一天，總交易量達到 $ 834.59。

UranoToken（URANO）市場資訊

市值 $ 3.11M$ 3.11M $ 3.11M 成交量（24H） $ 834.59$ 834.59 $ 834.59 完全稀釋市值 $ 58.64M$ 58.64M $ 58.64M 流通量 52.98M 52.98M 52.98M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

UranoToken 的目前市值為 $ 3.11M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 834.59。URANO 的流通量為 52.98M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 58.64M。