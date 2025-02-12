UraniumX 價格 (URX)
今天 UraniumX (URX) 的實時價格爲 0.297272 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。URX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
UraniumX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.31 USD
- UraniumX 當天價格變化爲 +1.16%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，UraniumX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00341601。
在過去30天內，UraniumX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0457643406。
在過去60天內，UraniumX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0245172703。
在過去90天內，UraniumX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.5244356462071662。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00341601
|+1.16%
|30天
|$ -0.0457643406
|-15.39%
|60天
|$ -0.0245172703
|-8.24%
|90天
|$ -0.5244356462071662
|-63.82%
UraniumX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
+1.16%
-12.89%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Uranium-X is a rare supply, long term emissions CPU-friendly PoW cryptocurrency, with a max supply of 235,000 coins mined over a period of ~70 years. Modeled after fissile element U-235, the coin is designed to become a rare collectors asset. URX is a pro-nuclear brand and fully open source fork based off Bitcoin core, from an active community of miners and technologists from around the globe.
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|1 URX 兌換 AUD
A$0.46968976
|1 URX 兌換 GBP
￡0.2378176
|1 URX 兌換 EUR
€0.28538112
|1 URX 兌換 USD
$0.297272
|1 URX 兌換 MYR
RM1.32583312
|1 URX 兌換 TRY
₺10.71368288
|1 URX 兌換 JPY
¥45.29236192
|1 URX 兌換 RUB
₽28.49649392
|1 URX 兌換 INR
₹25.79726416
|1 URX 兌換 IDR
Rp4,873.31069568
|1 URX 兌換 PHP
₱17.28339408
|1 URX 兌換 EGP
￡E.14.99142696
|1 URX 兌換 BRL
R$1.71228672
|1 URX 兌換 CAD
C$0.42509896
|1 URX 兌換 BDT
৳36.10665712
|1 URX 兌換 NGN
₦447.02277
|1 URX 兌換 UAH
₴12.39326968
|1 URX 兌換 VES
Bs17.83632
|1 URX 兌換 PKR
Rs82.94186072
|1 URX 兌換 KZT
₸150.44044104
|1 URX 兌換 THB
฿10.13400248
|1 URX 兌換 TWD
NT$9.76241248
|1 URX 兌換 CHF
Fr0.27051752
|1 URX 兌換 HKD
HK$2.31574888
|1 URX 兌換 MAD
.د.م2.98461088