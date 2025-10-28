UPVEMBER（UPVEMBER）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00023093 $ 0.00023093 $ 0.00023093 24H最低價 $ 0.00037835 $ 0.00037835 $ 0.00037835 24H最高價 24H最低價 $ 0.00023093$ 0.00023093 $ 0.00023093 24H最高價 $ 0.00037835$ 0.00037835 $ 0.00037835 歷史最高 $ 0.00048151$ 0.00048151 $ 0.00048151 最低價 $ 0.00002606$ 0.00002606 $ 0.00002606 漲跌幅（1H） +1.38% 漲跌幅（1D） -15.19% 漲跌幅（7D） +347.72% 漲跌幅（7D） +347.72%

UPVEMBER（UPVEMBER）目前實時價格為 $0.00024526。過去 24 小時內，UPVEMBER 的交易價格在 $ 0.00023093 至 $ 0.00037835 之間波動，市場活躍度顯著。UPVEMBER 的歷史最高價為 $ 0.00048151，歷史最低價為 $ 0.00002606。

從短期表現來看，UPVEMBER 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.38%，過去 24 小時內變動為 -15.19%，過去 7 天內累計變動為 +347.72%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

UPVEMBER（UPVEMBER）市場資訊

市值 $ 245.49K$ 245.49K $ 245.49K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 245.49K$ 245.49K $ 245.49K 流通量 997.50M 997.50M 997.50M 總供應量 997,500,000.0 997,500,000.0 997,500,000.0

UPVEMBER 的目前市值為 $ 245.49K, 它過去 24 小時的交易量為 --。UPVEMBER 的流通量為 997.50M，總供應量是 997500000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 245.49K。