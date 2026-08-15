Upscreener 今日價格

Upscreener (UPS) 今日實時價格為 $ 0.01756443，過去 24 小時內變化了 6.28%。目前 UPS 兌 USD 的匯率為 $ 0.01756443 每 UPS。

Upscreener 目前市值在 $ 73,776 排名第 #-，流通供應量為 4.20M UPS。過去 24 小時內，UPS 的交易價格在 $ 0.01640793（低點）和 $ 0.01802519（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.185291，而歷史最低價為 $ 0.01188968。

短期表現方面，UPS 在過去一小時內波動了 +0.04%，過去7 天內波動了 -19.85%。過去一天，總交易量達到 $ 1.68K。

Upscreener（UPS）市場資訊

市值 $ 73.78K$ 73.78K $ 73.78K 成交量（24H） $ 1.68K$ 1.68K $ 1.68K 完全稀釋市值 $ 91.34K$ 91.34K $ 91.34K 流通量 4.20M 4.20M 4.20M 總供應量 5,199,999.8349038735 5,199,999.8349038735 5,199,999.8349038735

Upscreener 的目前市值為 $ 73.78K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.68K。UPS 的流通量為 4.20M，總供應量是 5199999.8349038735，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 91.34K。