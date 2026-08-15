UpRock 今日價格

UpRock (UPT) 今日實時價格為 $ 0.00239203，過去 24 小時內變化了 1.39%。目前 UPT 兌 USD 的匯率為 $ 0.00239203 每 UPT。

UpRock 目前市值在 $ 518,945 排名第 #-，流通供應量為 216.95M UPT。過去 24 小時內，UPT 的交易價格在 $ 0.00233916（低點）和 $ 0.00240393（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03765864，而歷史最低價為 $ 0.00154873。

短期表現方面，UPT 在過去一小時內波動了 +0.30%，過去7 天內波動了 +3.30%。過去一天，總交易量達到 $ 2.45K。

UpRock（UPT）市場資訊

市值 $ 518.95K$ 518.95K $ 518.95K 成交量（24H） $ 2.45K$ 2.45K $ 2.45K 完全稀釋市值 $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M 流通量 216.95M 216.95M 216.95M 總供應量 974,244,292.8917543 974,244,292.8917543 974,244,292.8917543

UpRock 的目前市值為 $ 518.95K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.45K。UPT 的流通量為 216.95M，總供應量是 974244292.8917543，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.33M。