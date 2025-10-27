Upheaval Finance（UPHL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.01199016 $ 0.01199016 $ 0.01199016 24H最低價 $ 0.01279522 $ 0.01279522 $ 0.01279522 24H最高價 24H最低價 $ 0.01199016$ 0.01199016 $ 0.01199016 24H最高價 $ 0.01279522$ 0.01279522 $ 0.01279522 歷史最高 $ 0.04077558$ 0.04077558 $ 0.04077558 最低價 $ 0.00994095$ 0.00994095 $ 0.00994095 漲跌幅（1H） -1.16% 漲跌幅（1D） -2.90% 漲跌幅（7D） -8.17% 漲跌幅（7D） -8.17%

Upheaval Finance（UPHL）目前實時價格為 $0.01205674。過去 24 小時內，UPHL 的交易價格在 $ 0.01199016 至 $ 0.01279522 之間波動，市場活躍度顯著。UPHL 的歷史最高價為 $ 0.04077558，歷史最低價為 $ 0.00994095。

從短期表現來看，UPHL 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.16%，過去 24 小時內變動為 -2.90%，過去 7 天內累計變動為 -8.17%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Upheaval Finance（UPHL）市場資訊

市值 $ 701.74K$ 701.74K $ 701.74K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.10M$ 11.10M $ 11.10M 流通量 58.14M 58.14M 58.14M 總供應量 919,420,098.8947251 919,420,098.8947251 919,420,098.8947251

Upheaval Finance 的目前市值為 $ 701.74K, 它過去 24 小時的交易量為 --。UPHL 的流通量為 58.14M，總供應量是 919420098.8947251，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.10M。