UOMI 今日價格

UOMI (UOMI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 UOMI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 UOMI。

UOMI 目前市值在 $ 1,134,431 排名第 #-，流通供應量為 572.04M UOMI。過去 24 小時內，UOMI 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00458419，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，UOMI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 113.27。

UOMI（UOMI）市場資訊

市值 $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M 成交量（24H） $ 113.27$ 113.27 $ 113.27 完全稀釋市值 $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M 流通量 572.04M 572.04M 572.04M 總供應量 4,919,219,238.0 4,919,219,238.0 4,919,219,238.0

UOMI 的目前市值為 $ 1.13M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 113.27。UOMI 的流通量為 572.04M，總供應量是 4919219238.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.13M。