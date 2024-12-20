Unstoppable DeFi 圖標

Unstoppable DeFi 價格 (UND)

USD

Unstoppable DeFi (UND) 實時價格圖表

$0.01134534
$0.01134534$0.01134534
0.00%(1D)

今天 Unstoppable DeFi (UND) 的價格

今天 Unstoppable DeFi (UND) 的實時價格爲 0.01134534 USD。目前其市值爲 $ 340.36K USD。UND 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Unstoppable DeFi 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Unstoppable DeFi 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 30.00M USD

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Unstoppable DeFi (UND) 價格表現 USD

今天內，Unstoppable DeFi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Unstoppable DeFi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004502057
在過去60天內，Unstoppable DeFi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002028705
在過去90天內，Unstoppable DeFi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.005311224718258916

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0004502057-3.96%
60天$ -0.0002028705-1.78%
90天$ -0.005311224718258916-31.88%

Unstoppable DeFi (UND) 價格分析

Unstoppable DeFi 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
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$ 0.146878
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-12.41%

Unstoppable DeFi (UND) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 340.36K
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$ 0.00
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30.00M
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什麼是Unstoppable DeFi (UND)

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Unstoppable DeFi (UND) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Unstoppable DeFi (UND) 的其他問題

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UND 兌換爲當地貨幣

1 UND 兌換 AUD
A$0.0180390906
1 UND 兌換 GBP
0.0089628186
1 UND 兌換 EUR
0.0108915264
1 UND 兌換 USD
$0.01134534
1 UND 兌換 MYR
RM0.05105403
1 UND 兌換 TRY
0.3981079806
1 UND 兌換 JPY
¥1.7893870248
1 UND 兌換 RUB
1.1741292366
1 UND 兌換 INR
0.9659422476
1 UND 兌換 IDR
Rp185.9891505696
1 UND 兌換 PHP
0.6702826872
1 UND 兌換 EGP
￡E.0.5775912594
1 UND 兌換 BRL
R$0.0695469342
1 UND 兌換 CAD
C$0.0162238362
1 UND 兌換 BDT
1.3558815834
1 UND 兌換 NGN
17.6169304986
1 UND 兌換 UAH
0.4762773732
1 UND 兌換 VES
Bs0.567267
1 UND 兌換 PKR
Rs3.1575215754
1 UND 兌換 KZT
5.952332631
1 UND 兌換 THB
฿0.3922084038
1 UND 兌換 TWD
NT$0.3703118976
1 UND 兌換 CHF
Fr0.0100973526
1 UND 兌換 HKD
HK$0.0881532918
1 UND 兌換 MAD
.د.م0.1137937602