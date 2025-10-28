unstoppable coin（UC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.0001696$ 0.0001696 $ 0.0001696 最低價 $ 0.00000941$ 0.00000941 $ 0.00000941 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） +4.07% 漲跌幅（7D） +4.07%

unstoppable coin（UC）目前實時價格為 $0.0000105。過去 24 小時內，UC 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。UC 的歷史最高價為 $ 0.0001696，歷史最低價為 $ 0.00000941。

從短期表現來看，UC 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 +4.07%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

unstoppable coin（UC）市場資訊

市值 $ 10.49K$ 10.49K $ 10.49K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.49K$ 10.49K $ 10.49K 流通量 998.82M 998.82M 998.82M 總供應量 998,817,196.334451 998,817,196.334451 998,817,196.334451

unstoppable coin 的目前市值為 $ 10.49K, 它過去 24 小時的交易量為 --。UC 的流通量為 998.82M，總供應量是 998817196.334451，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.49K。