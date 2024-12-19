Unstake 圖標

Unstake 價格 (NSTK)

USD

Unstake (NSTK) 實時價格圖表

$0.03567416
$0.03567416$0.03567416
-9.00%(1D)

今天 Unstake (NSTK) 的價格

今天 Unstake (NSTK) 的實時價格爲 0.03567416 USD。目前其市值爲 $ 2.32M USD。NSTK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Unstake 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.76K USD
- Unstake 當天價格變化爲 -9.00%
- 其循環供應量爲 65.00M USD

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Unstake (NSTK) 價格表現 USD

今天內，Unstake 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00353109477511681
在過去30天內，Unstake 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0040578037
在過去60天內，Unstake 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0193975640
在過去90天內，Unstake 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.014854756609932365

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00353109477511681-9.00%
30天$ +0.0040578037+11.37%
60天$ +0.0193975640+54.37%
90天$ +0.014854756609932365+71.35%

Unstake (NSTK) 價格分析

Unstake 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.03565671
$ 0.03565671$ 0.03565671

$ 0.03971901
$ 0.03971901$ 0.03971901

$ 0.311372
$ 0.311372$ 0.311372

-2.77%

-9.00%

-24.28%

Unstake (NSTK) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.32M
$ 2.32M$ 2.32M

$ 1.76K
$ 1.76K$ 1.76K

65.00M
65.00M 65.00M

什麼是Unstake (NSTK)

The Instant Unstaking protocol for the interchain. Only on Kujira. Don’t Wait. Unstake.

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Unstake (NSTK) 資源

官網

大家還在問：關於 Unstake (NSTK) 的其他問題

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NSTK 兌換爲當地貨幣

1 NSTK 兌換 AUD
A$0.0567219144
1 NSTK 兌換 GBP
0.0281825864
1 NSTK 兌換 EUR
0.0342471936
1 NSTK 兌換 USD
$0.03567416
1 NSTK 兌換 MYR
RM0.16053372
1 NSTK 兌換 TRY
1.2514495328
1 NSTK 兌換 JPY
¥5.6054807608
1 NSTK 兌換 RUB
3.6740817384
1 NSTK 兌換 INR
3.0362277576
1 NSTK 兌換 IDR
Rp584.8222015104
1 NSTK 兌換 PHP
2.1069158896
1 NSTK 兌換 EGP
￡E.1.8161714856
1 NSTK 兌換 BRL
R$0.2204663088
1 NSTK 兌換 CAD
C$0.0510140488
1 NSTK 兌換 BDT
4.2634188616
1 NSTK 兌換 NGN
55.3944789064
1 NSTK 兌換 UAH
1.4976012368
1 NSTK 兌換 VES
Bs1.783708
1 NSTK 兌換 PKR
Rs9.9284754696
1 NSTK 兌換 KZT
18.716448044
1 NSTK 兌換 THB
฿1.232542228
1 NSTK 兌換 TWD
NT$1.1640478408
1 NSTK 兌換 CHF
Fr0.0317500024
1 NSTK 兌換 HKD
HK$0.2771882232
1 NSTK 兌換 MAD
.د.م0.3578118248